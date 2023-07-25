Верховный суд утвердил ликвидацию партии "ПАРНАС" по иску Минюста

Решение вступило в силу

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Апелляционная инстанция Верховного суда России признала законным решение о ликвидации "Партии народной свободы" ("ПАРНАС") по административному иску Министерства юстиции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Решение от 25 мая 2023 года оставлено без изменений", - сообщили агентству в суде во вторник.

Суд отклонил апелляционную жалобу представителей партии. Теперь это решение о ликвидации партии вступило в законную силу.

В мае Верховный суд постановил, что ликвидации подлежат партия, а также ее региональные отделения и иные структурные подразделения. Поводом для иска стало отсутствие у "ПАРНАСа" необходимого количества отделений, а также претензии к отдельным существующим отделениям со стороны налоговой службы и управлений Минюста.

"ПАРНАС" требования иска не признал и просил суд оставить его без удовлетворения. По словам представителей, в партии не знали о закрытии части отделений.

Как говорится на сайте партии, она партия позиционирует себя как "партия европейского выбора", которая ставит своей основной задачей "борьбу за европейский выбор России".

Партию возглавляет бывший премьер-министр Михаил Касьянов. Ранее сопредседателями также были экс-губернатор Нижегородской области, бывший первый вице-премьер и впоследствии оппозиционный политик Борис Немцов, а также бывший вице-спикер Госдумы, депутат Мосгордумы и оппозиционер Владимир Рыжков.

В июне 2021 года Минюст приостановил регистрацию "ПАРНАСа".