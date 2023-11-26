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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Семь районов Белгородской области обстреляны ВСУ за сутки

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в воскресенье в своем телеграм-канале об ударах, нанесенных ВСУ по территории региона за минувшие сутки.

По его данным, наибольшее число обстрелов пришлось на Белгородский район.

Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 4 артиллерийских снаряда и 5 гранатометных выстрелов, по селу Устинка - 9 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка - один гранатометный выстрел, по селу Нехотеевка - 2 артиллерийских снаряда. В селе Солнцевка сбит дрон-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона.

В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. "Обошлось без последствий", - отметил губернатор.

В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Вериговка - установлено 4 "прилета". Гладков сообщил, что никто не пострадал, разрушений нет.

В Волоконовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано 6 гранатометных выстрелов. По данным главы региона, обошлось без пострадавших и разрушений.

В Грайворонском городском округе в селе Пороз атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Губернатор отметил, что пострадавших нет.

В Краснояружском районе на окраине села Репяховка средствами радиоэлектронной борьбы посажен дрон-камикадзе, впоследствии сдетонировавший на земле. "Под артиллерийский обстрел попала окраина села Староселье - установлено два прилета. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гладков.

В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено два минометных снаряда. "Пострадавших и разрушений нет", - уточнил глава региона.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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