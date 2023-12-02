Белгородское село Щетиновка обстреляно ВСУ

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле территории региона со стороны Украины.

"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено три артиллерийских снаряда", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Глава региона отметил, что пострадавших и разрушений нет.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам со стороны Украины. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.