Около полумиллиона жителей Крыма остались без электричества из-за шторма
Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Почти 500 тыс. человек остались без света в Крыму из-за отключений линий электропередачи, сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"Отключено линий электропередачи 10кВ - 166, ТП (трансформаторных подстанций - ИФ) - 1185, 0.4 кВ - 365, населения - 498 тыс." - написал Крючков в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что над устранением последствий непогоды работает 38 бригад энергетиков.
Среди наиболее пострадавших регионов в республике Крючков назвал Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Бахчисарайский и Ленинский районы.
В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра порывами до 40 м/с. Власти собрали оперативные штабы, понедельник объявили выходным.