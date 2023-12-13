Более 15 млн россиян воспользовались "дачной амнистией"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Свыше 15 млн россиян воспользовались "дачной амнистией" с начала ее применения, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Количество же тех, кому помогла "дачная амнистия", превысило 15 млн. Недавно начала работать дачная амнистия "2.0", которая решила ряд проблемных для людей вопросов. Это оформление земли под многоквартирными домами, упрощенное уточнение границ земельных участков и приобретение прав на жилые дома, которые были построены еще в советское время. А также - дополнительная защита прав наследников", - сказал он в ходе выступления на коллегии Росреестра в среду.

Срок "дачной амнистии" был продлен до 1 марта 2031 года. Мера действует с 2006 года.

Регистрация объекта позволяет жителям прописаться, провести газ, получить компенсацию при утрате или изъятии, получить налоговый вычет в размере до 260 тыс. рублей, скидки на транспортный налог, а также экономию на электричестве до 30%. Пенсионеры освобождаются от налога на дом.