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Закон о "дачной амнистии" вступит в силу с 1 июля

Закон о "дачной амнистии" вступит в силу с 1 июля
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о "дачной амнистии", он вступает в силу с 1 июля.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Амнистия предоставляет возможность легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса на неоформленных в собственность земельных участках. Кроме того, пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком признается правом собственности.

В результате владельцы дач по закону смогут без ограничений совершать сделки со своими участками и передавать их по наследству. При этом права на участки будут распространяться на любые виды разрешенного использования. На особо охраняемые территории "дачная амнистия" распространяться не будет.

"Дачная амнистия" будет действовать до 1 марта 2031 года.

Автор закона, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее говорил, что срок вступления в силу уже принятого федерального закона меняется на более ранний (предполагалось, что он вступит в силу 1 сентября), "принимая во внимание текущую непростую экономическую ситуацию в стране".

Глава комитета считает, что применение "дачной амнистии" существенно снизит административные препятствия и упростит процедуру оформления прав граждан на недвижимое имущество, в том числе на земельные участки.

Другое положение этого же закона предлагает усовершенствовать механизм, который позволяет собственнику обезопасить свое имущество путем внесения в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) записи о невозможности государственной регистрации права без своего личного участия.

"Теперь при наличии такой отметки в реестре личное присутствие правообладателя будет необходимым не только при совершении сделки по отчуждению объекта недвижимого имущества в простой письменной форме, но и при совершении такой сделки у нотариуса. Подобное изменение будет способствовать большему снижению рисков совершения какого-либо рода мошеннических действий в отношении имущества частных лиц", - отмечал Крашенинников.

Внести отметку о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя станет проще, так как это можно будет сделать по доверенности, составленной в нотариальной форме, добавил он.

Госдума
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