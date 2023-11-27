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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Почти сто населенных пунктов Херсонской области остались без света из-за шторма

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Сильный ветер оставил без электроснабжения 94 населенных пункта Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Сильным ветром были повалены девять и повреждены более 50 опор линий электропередач, обесточены одна подстанция 35/10 киловольт и 94 населенных пункта в 13 округах региона, нарушена связь и интернет", - написал Сальдо в своем телеграм-канале в понедельник.

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Кроме того, воды залива Сиваш подтопили участки автодороги на Арабатской стрелке между Геническом и Генгоркой, а также между Счастливцево и Стрелковым. В самом Стрелковом произошло подтопление придомовых территории, а также территории зоопарка.

Аварийные бригады ведут восстановительные работы.

Ураганный ветер порывами до 40 м/с накрыл юг России в воскресенье. Власти Херсонской области объявили понедельник выходным.

Херсонская область
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