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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

Два израильских истребителя нанесли удар по объектам в районе Дамаска

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Два израильских истребителя в пятницу нанесли удар по объектам инфраструктуры в районе сирийской столицы Дамаска, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"17 ноября с 2:22 до 2:32 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар управляемыми авиабомбами по объектам инфраструктуры в районе города Дамаск", - заявил Кулить на брифинге в пятницу.

По его словам, "дежурными силами сирийских расчетов ПВО из находящихся на вооружении вооруженных сил САР комплексов российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1" сбито пять авиабомб".

"В результате израильского авиаудара жертв и пострадавших нет", - резюмировал Кулить.

Сирия Дамаск Израиль
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