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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Сирийские СМИ сообщили об ударах Израиля по объектам в Дамаске

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Израиль, предположительно, нанес авиаудары по ряду объектов в Дамаске и его окрестностях в четверг вечером, сообщают сирийские СМИ.

По данным государственного телевидения, сирийская противовоздушная оборона столкнулась с "вражескими целями" в окрестностях Дамаска.

Информационное агентство SANA сообщило об ущербе от ударов не приведя подробности.

Также утверждается, что некоторые ракеты были перехвачены.

По данным новостного сайта Capital Voice, удары были нанесены по кварталу, где расположена мечеть Саиды Зейнаб.

Израиль Сирия
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