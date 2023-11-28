Москалькова назвала по-прежнему острой проблему прав людей с психическими расстройствами

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в стране остается острой проблема соблюдения прав граждан с психическими расстройствами, есть проблемы, связанные с отсутствием независимой медэкспертизы, нехваткой персонала и грубым отношением персонала стационаров к больным.

Она заявила об этом, представляя специальный доклад о проблемах россиян с психическими расстройствами.

"Несмотря на принимаемые государством меры, а они действительно, масштабные и продуманные в последние годы, проблема соблюдения прав лиц этой категории по-прежнему является очень острой. За последние четыре года ко мне поступило порядка 1 100 обращений в защиту прав лиц с психическими расстройствами. Основная часть жалоб аккумулируется на уровне регионов", - сказала омбудсмен.

В докладе она отметила проблемы, связанные с оказанием помощи в стационарах. Больше всего жалоб связано с медицинскими аспектами: граждане не согласны с диагнозом, с правомерностью помещения в стационар и нахождением в них.

"Эти вопрос не возникали бы, если бы у нас была независимая медицинская экспертиза, в том числе по профилю психиатрия. Об этом говорится в течение многих лет, но, к сожалению, вопрос остается нерешенным", - сказала Москалькова.

Еще ряд проблем она связала с обеспечением лекарственными препаратами и качеством оказания медицинской помощи, которое связано с дефицитом врачей - психиатров, психотерапевтов, судебных экспертов и квалифицированного среднего медицинского персонала.

Еще один круг проблем связан с состоянием стационаров и созданием условий для проживания страдающих психиатрическими заболеваниями: "просила бы органы государственной власти в субъектах РФ, Минздрав РФ, Минтруд РФ активизировать работу по улучшению материально-технической базы своих профильных медицинских организаций и учреждений".

"Еще одна проблема, на которую указывают заявители - это встречающиеся в больнице факты грубого, неуважительного отношения к этим лицам... Остается острой, несмотря на принимаемые меры, и тема обеспечения безопасности граждан с психическими расстройствами, и прежде всего речь идет о пожарной безопасности", - добавила Москалькова.