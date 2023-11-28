Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Москалькова назвала по-прежнему острой проблему прав людей с психическими расстройствами

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в стране остается острой проблема соблюдения прав граждан с психическими расстройствами, есть проблемы, связанные с отсутствием независимой медэкспертизы, нехваткой персонала и грубым отношением персонала стационаров к больным.

Она заявила об этом, представляя специальный доклад о проблемах россиян с психическими расстройствами.

"Несмотря на принимаемые государством меры, а они действительно, масштабные и продуманные в последние годы, проблема соблюдения прав лиц этой категории по-прежнему является очень острой. За последние четыре года ко мне поступило порядка 1 100 обращений в защиту прав лиц с психическими расстройствами. Основная часть жалоб аккумулируется на уровне регионов", - сказала омбудсмен.

В докладе она отметила проблемы, связанные с оказанием помощи в стационарах. Больше всего жалоб связано с медицинскими аспектами: граждане не согласны с диагнозом, с правомерностью помещения в стационар и нахождением в них.

"Эти вопрос не возникали бы, если бы у нас была независимая медицинская экспертиза, в том числе по профилю психиатрия. Об этом говорится в течение многих лет, но, к сожалению, вопрос остается нерешенным", - сказала Москалькова.

Еще ряд проблем она связала с обеспечением лекарственными препаратами и качеством оказания медицинской помощи, которое связано с дефицитом врачей - психиатров, психотерапевтов, судебных экспертов и квалифицированного среднего медицинского персонала.

Еще один круг проблем связан с состоянием стационаров и созданием условий для проживания страдающих психиатрическими заболеваниями: "просила бы органы государственной власти в субъектах РФ, Минздрав РФ, Минтруд РФ активизировать работу по улучшению материально-технической базы своих профильных медицинских организаций и учреждений".

"Еще одна проблема, на которую указывают заявители - это встречающиеся в больнице факты грубого, неуважительного отношения к этим лицам... Остается острой, несмотря на принимаемые меры, и тема обеспечения безопасности граждан с психическими расстройствами, и прежде всего речь идет о пожарной безопасности", - добавила Москалькова.

Татьяна Москалькова Минтруд Минздрав
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минсельхоз подтвердил прогноз об экспорте более 65 млн т зерна из России за сельхозгод

Минсельхоз подтвердил прогноз об экспорте более 65 млн т зерна из России за сельхозгод

"Росатом" завершает работу над контрактом на строительство АЭС в Узбекистане

Оперштаб отметил рост заболеваемости COVID-19 в России за неделю почти на треть

В десяти муниципалитетах Крыма ввели режим ЧС после шторма

Суд прекратил производство по иску "Транснефти" к "Роснефти" на 2 млрд рублей

Суд прекратил производство по иску "Транснефти" к "Роснефти" на 2 млрд рублей

Энергоавария оставила без света более 9 тысяч жителей Владивостока

Что произошло за день: понедельник, 27 ноября

Эксперимент по маркировке отдельных видов электроники пройдет с декабря до 28 февраля

Президент одобрил передачу российских активов Schaeffler местным инвесторам

В Мурманской области отметили спад желающих попасть в Финляндию иностранцев

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });