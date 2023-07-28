Матвиенко предложила парламентариям изучить неучтенные поправки к закону о ПНИ

Она призвала правительство проявить человечность при разработке подзаконных актов к этому закону

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила парламентариям изучить неучтенные поправки общественников к резонансному закону о правах пациентов психоневрологических интернатов .

"Поддерживаю предложение мониторить этот закон и во взаимодействии с Минздравом, Министерством труда и соцзащиты продолжить изучение тех поправок, которые еще остались неучтенными. Может быть, новых предложений. Надо сделать так, чтобы в обществе было взаимопонимание и консенсус в отношении этих людей", - сказала она на заседании, на котором ранее сенаторы одобрили резонансный законопроект о правах пациентов ПНИ и об оказании психиатрической помощи.

Законодатели считают, что эта инициатива направлена на совершенствование правого регулирования вопросов оказания психиатрической помощи и социального обслуживания лиц, страдающих психическими расстройствами, защиту их прав и интересов.

Однако на стадии подготовки законопроекта его резко раскритиковали представители общественных организаций, в частности учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера", директор Центра паллиативной помощи Москвы Анна (Нюта) Федермессер. По их мнению, закон существенно ухудшает правовую защищенность людей с психическими расстройствами.

Больше всего представителей общественности беспокоит, что из закона "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" исключается норма, которая предусматривает создание государством независимой службы защиты прав граждан с психическими расстройствами".

Матвиенко сказала, что в Совфед поступило обращение Федермессер по поводу этого закона.

"Развитие общества определяется по отношению к самым незащищенным ее гражданам. Поэтому и я, и сенаторы, которые работали над законом, мы внимательно отнеслись к ее обращению по поводу поправок. Проблемы, которые она обозначила, подняты правильно. Большая часть поправок учтена в законе. И я также поддерживаю необходимость продолжить работу над уточнением и развитием законодательства в этой сфере", - сказала спикер.

Она добавила, что с большим уважением относится к Федермессер и знает, как много она сделала для улучшения ситуации и в хосписах, и в ПНИ по всей стране.

"Люди, которые находятся в психоневрологических интернатах - это прежде всего люди, а уже затем сложные и тяжелые пациенты. И отношение к ним должно быть соответствующим - и уважительным, и бережным. Их родные и близкие также нуждаются в очень деликатном обращении, - отметила Матвиенко. - Закон это в большей части все учитывает, права больных в нем в приоритете, прописаны реальные меры для их защиты, в том числе расширен список государственных и общественных организаций, обладающих такими полномочиями".

"Я прошу правительство, регионы и комитет (СФ по соцполитике) проявить деликатность и человечность в первую очередь при разработке подзаконных актов", - сказала спикер.

Председатель комитета СовФеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас согласился, что большая часть предложений общественников была учтена при доработке законопроекта, однако ряд замечаний остается.

"Мы с Минздравом это обсуждали. Позиция Минздрава тоже состоит в том, что нужно продолжить мониторинг этой всей ситуации и, возможно, в дальнейшем поправить, если какие-то изъяны будут еще выявлены", - сообщил Клишас.