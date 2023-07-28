Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Матвиенко предложила парламентариям изучить неучтенные поправки к закону о ПНИ

Она призвала правительство проявить человечность при разработке подзаконных актов к этому закону

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила парламентариям изучить неучтенные поправки общественников к резонансному закону о правах пациентов психоневрологических интернатов .

"Поддерживаю предложение мониторить этот закон и во взаимодействии с Минздравом, Министерством труда и соцзащиты продолжить изучение тех поправок, которые еще остались неучтенными. Может быть, новых предложений. Надо сделать так, чтобы в обществе было взаимопонимание и консенсус в отношении этих людей", - сказала она на заседании, на котором ранее сенаторы одобрили резонансный законопроект о правах пациентов ПНИ и об оказании психиатрической помощи.

Законодатели считают, что эта инициатива направлена на совершенствование правого регулирования вопросов оказания психиатрической помощи и социального обслуживания лиц, страдающих психическими расстройствами, защиту их прав и интересов.

Однако на стадии подготовки законопроекта его резко раскритиковали представители общественных организаций, в частности учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера", директор Центра паллиативной помощи Москвы Анна (Нюта) Федермессер. По их мнению, закон существенно ухудшает правовую защищенность людей с психическими расстройствами.

Больше всего представителей общественности беспокоит, что из закона "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" исключается норма, которая предусматривает создание государством независимой службы защиты прав граждан с психическими расстройствами".

Матвиенко сказала, что в Совфед поступило обращение Федермессер по поводу этого закона.

"Развитие общества определяется по отношению к самым незащищенным ее гражданам. Поэтому и я, и сенаторы, которые работали над законом, мы внимательно отнеслись к ее обращению по поводу поправок. Проблемы, которые она обозначила, подняты правильно. Большая часть поправок учтена в законе. И я также поддерживаю необходимость продолжить работу над уточнением и развитием законодательства в этой сфере", - сказала спикер.

Она добавила, что с большим уважением относится к Федермессер и знает, как много она сделала для улучшения ситуации и в хосписах, и в ПНИ по всей стране.

"Люди, которые находятся в психоневрологических интернатах - это прежде всего люди, а уже затем сложные и тяжелые пациенты. И отношение к ним должно быть соответствующим - и уважительным, и бережным. Их родные и близкие также нуждаются в очень деликатном обращении, - отметила Матвиенко. - Закон это в большей части все учитывает, права больных в нем в приоритете, прописаны реальные меры для их защиты, в том числе расширен список государственных и общественных организаций, обладающих такими полномочиями".

"Я прошу правительство, регионы и комитет (СФ по соцполитике) проявить деликатность и человечность в первую очередь при разработке подзаконных актов", - сказала спикер.

Председатель комитета СовФеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас согласился, что большая часть предложений общественников была учтена при доработке законопроекта, однако ряд замечаний остается.

"Мы с Минздравом это обсуждали. Позиция Минздрава тоже состоит в том, что нужно продолжить мониторинг этой всей ситуации и, возможно, в дальнейшем поправить, если какие-то изъяны будут еще выявлены", - сообщил Клишас.

Андрей Клишас Валентина Матвиенко Минздрав Совет Федерации Нюта Федермессер ПНИ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трехсторонняя комиссия поддержала повышение МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года

Генпрокуратура просит суд взыскать в казну акции "Уралбиофарма" и банка "Вятич"

ФАС продолжает обсуждать с металлургами условия мирового соглашения

В Минтруде не ждут роста безработицы в РФ в ближайшие 1,5 года

Индекс МосБиржи превысил 3000 пунктов впервые с февраля 2022 года

Индекс МосБиржи превысил 3000 пунктов впервые с февраля 2022 года

СовФед одобрил поправки о психиатрической помощи и правах пациентов ПНИ

СовФед одобрил поправки о психиатрической помощи и правах пациентов ПНИ

Путин назвал основой конфликта на Украине создание угрозы безопасности РФ со стороны НАТО

Путин назвал основой конфликта на Украине создание угрозы безопасности РФ со стороны НАТО

Совфед одобрил запрет для призывников на выезд из РФ со дня направления повестки

Совфед одобрил запрет для призывников на выезд из РФ со дня направления повестки

"Авито" протестирует обязательную проверку недвижимости по выписке из ЕГРН

"Авито" протестирует обязательную проверку недвижимости по выписке из ЕГРН

Достигшие 27-летия в 2023 году не будут призываться на срочную службу в 2024 году

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });