Минздрав оценил укомплектованность медучреждений психиатрами в более чем 80%

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Обеспеченность медицинских организаций в России врачами-психиатрами превышает 80%, сообщила замминистра здравоохранения Евгения Котова. Она сказала об этом в Госдуме на обсуждении доклада омбудсмена Татьяны Москальковой о соблюдении прав граждан с психическими расстройствами.

"В целом обеспеченность врачами-психиатрами у нас превышает 80% (...) Но есть ряд специальностей, по которым укомплектованность ниже. Конечно, над этим тоже нам нужно работать", - заявила Котова.

В рамках целевого набора по специальности "психиатрия" ежегодно на обучение поступают 470 человек, при как считают в Минздраве, "хоть это достаточно большие объемы подготовки ежегодно специалистов, эту работу в рамках целевого работа надо увеличивать и усиливать".

Москалькова отметила, что в России существует проблема с качеством оказания медицинской помощи гражданам с психическими расстройствами, что связано с дефицитом медицинского персонала - психиатров, психотерапевтов, судебных экспертов и квалифицированного среднего медицинского персонала.