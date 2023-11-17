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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Песков не сомневается, что Путин и дальше будет президентом России

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что надеется на решение Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок и уверен в его победе на выборах.

"Пока еще Путин не сообщил о своем намерении баллотироваться. Но я искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах, и я не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет", - сказал Песков в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".

На вопрос, каким должен быть следующий президент России после Владимира Путина, он сказал: "Таким же (...) или другим, но таким же".

Дмитрий Песков Владимир Путин
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