К "Электронной путевке" подключились не более 30% операторов по внутреннему туризму

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Туроператоры по внутреннему туризму не торопятся подключаться к системе "Электронная путевка", пока это сделали не более 20-30% компаний, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.

В РСТ отметили, что это "очень неплохо, но, безусловно, ничтожно мало по сравнению со всем рынком".

С 1 сентября 2024 года ответственность за нарушения при работе с государственной информационной системой "Электронная путевка" (ЭП) будет распространяться и на туроператоров по внутреннему и въездному туризму. Если они не будут передавать данные обо всех проданных путевках в систему, их будут исключать из федерального реестра, что означает фактический запрет на ведение туроператорской деятельности, напомнили в союзе.

"На рынке были ожидания, что сроки вступления в силу ответственности в очередной раз перенесут, но, судя по всему, такой перспективы нет. Мы сейчас находимся в тестовом режиме освоения системы. Периодически корректируются какие-то параметры ввода данных, меняется интерфейс. Минэкономразвития сообщает, что и дальше будет упрощать этот процесс, при этом никаких санкций к туроператорам за нарушения в работе с ЭП пока нет", - разъяснил вице-президент РСТ, гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.

Он подчеркнул, что до 1 ноября, пока нет требований к аттестации рабочего места и сертификации безопасности передачи данных, туроператорам не надо откладывать подключение к системе.

"Это время для того, чтобы оценить ситуацию в целом - продает ли компания турпродукт, то есть, является ли она вообще субъектом этого закона. Одновременно компаниям предстоит оценить уровень своей информатизации и понять, чего им не хватает. И главное, обратиться к оператору информационной системы АО "Национальные туристические технологии" (НТТ) для начала процедуры подключения к системе", - уточнил Мохов.

По данным РСТ, сейчас доступны два варианта подключения к системе. Первый - туроператор все делает сам вручную. Необходима лишь программа электронной цифровой подписи (КриптоПро) стоимостью 4 тысяч рублей. Второй способ - договориться о подключении к системе через оператора, путем удаленного доступа, это стоит 10 тысяч рублей. Передавать данные можно также двумя способами - крупные туроператоры делают это через свои автоматические системы, более мелкие - вручную, со своего рабочего места.

В едином федеральном реестре, который ведет Минэкономразвития, на сегодня состоят 4353 туроператора по внутреннему туризму. Еще 2614 компаний заявили, что занимаются въездным туризмом.

"Электронная путевка" - государственная информационная система, в которую туроператоры и турагентства должны передавать данные о каждом проданном пакетном туре и всех его параметрах, включая сроки, название перевозчика, отеля, стоимость и другие. Для туроператоров по выездному туризму передача данных в систему стала обязательной с 15 ноября 2023 года.