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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Прибывших в Мурманскую область мигрантов не будут увозить к норвежской границе

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Иностранцев, которые прибыли в Мурманскую область, чтобы затем попасть в Финляндию, не будут перевозить к границе с Норвегией, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе региона.

Единственный сухопутный пропускной пункт "Борисоглебск" (Storskog) между Россией и Норвегией находится в Печенгском округе Мурманской области.

Кроме того, в направлении норвежской границы не планируется разворачивать дополнительные контрольно-пропускные пункты. В этом направлении продолжает работать традиционный КПП "Титовка", отметили в оперштабе.

Во вторник, 28 ноября, премьер Финляндии Петтери Орпо объявил о закрытии последнего КПП на границе с РФ с 30 ноября по 13 декабря - Рая-Йоосеппи ("Лотта" в Кольском районе Мурманской области - ИФ).

Финляндия 18 ноября закрыла на три месяца четыре пограничных пункта пропуска в юго-восточной Финляндии, мотивируя это вменяемой российской стороне организацией массового пропуска к финской границе иммигрантов из третьих стран.

22 ноября финское правительство приняло решение закрыть до 23 декабря еще три пункта пропуска, оставив работающим из восьми только один переход, самый северный Рая-Йоосеппи.

В результате в ноябре в Мурманской области возник приток иностранцев, которые направлялись в Финляндию. В регионе был введен режим повышенной готовности, дополнительные КПП развернули на въезде в область и на территории региона.

Всего, по данным оперштаба Мурманской области, в регион приехали более 400 человек, включая выходцев из Афганистана, Китая, Сомали, Сирии, Египта, Марокко, Йемена, Ирана и Алжира. Скопление мигрантов возникло на пункте пропуска "Салла", там насчитывало около 300 человек.

Финляндия Норвегия Мурманская область
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