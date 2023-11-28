Прибывших в Мурманскую область мигрантов не будут увозить к норвежской границе

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Иностранцев, которые прибыли в Мурманскую область, чтобы затем попасть в Финляндию, не будут перевозить к границе с Норвегией, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе региона.

Единственный сухопутный пропускной пункт "Борисоглебск" (Storskog) между Россией и Норвегией находится в Печенгском округе Мурманской области.

Кроме того, в направлении норвежской границы не планируется разворачивать дополнительные контрольно-пропускные пункты. В этом направлении продолжает работать традиционный КПП "Титовка", отметили в оперштабе.

Во вторник, 28 ноября, премьер Финляндии Петтери Орпо объявил о закрытии последнего КПП на границе с РФ с 30 ноября по 13 декабря - Рая-Йоосеппи ("Лотта" в Кольском районе Мурманской области - ИФ).