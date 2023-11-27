В Мурманской области отметили спад желающих попасть в Финляндию иностранцев

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Сокращается поток иностранцев, которые прибывают в Мурманскую область для пересечения российско-финской границы, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе региона.

По состоянию на воскресенье в Кандалакшском районе, где расположен уже закрытый пункт пропуска "Салла", находились всего 14 иностранцев, которые разместились в гостинице Кандалакши. В приграничном поселке Алакуртти, где был развернут пункт временного пребывания, иностранцев не было.

Губернатор области Андрей Чибис сообщил в Telegram, чтос 24 по 26 ноября единственный открытый между Россией и Финляндией пункт пропуска "Лотта" пересtк 61 иностранец.

"По предварительным данным, Мурманскую область по туристическим и учебным визам посетило более 400 иностранных граждан", - сообщили в оперштабе в ответ на вопрос о количестве прибывших за последнюю неделю иностранцев. Это были в том числе граждане Афганистана, Китая, Сомали, Сирии, Египта, Марокко, Йемена, Ирана и Алжира.

24 ноября губернатор Чибис сообщал, что ситуация со скоплением мигрантов на российско-финской границе на пункте пропуска "Салла" урегулирована: до закрытия этого пункта пропуска границу пересекли 58 человек, еще 55 перевезли к пункту пропуска "Лотта". Около 200 иностранцев с правом нахождения в России на автобусах отправили в Петербург "как ближайший крупный транспортный центр, так как они решили остаться в России", отметил губернатор.

18 ноября Финляндия закрыла на три месяца четыре пограничных пункта пропуска в Юго-Восточной Финляндии. 22 ноября власти страны решили закрыть до 23 декабря еще три пункта пропуска, оставив только один, самый северный Рая-Йоосеппи (с российской стороны "Лотта" - ИФ), поскольку приток просителей убежища не уменьшался.

22 ноября Чибис сообщал, что на "Салле" перехода через границу ожидают порядка 300 человек, 23 ноября - около 400. Ситуацию со скоплением иностранцев на границе он охарактеризовал как гуманитарный кризис.

С 23 ноября в Мурманской области был введен режим повышенной готовности, на въезде в область и на территории региона уустановлены дополнительные КПП. Пограничники и сотрудники правоохранительных органов проверяют документы иностранных граждан на предмет законности их нахождения в России.

Чибис также заявил, что в Мурманской области отслеживают ситуацию на российско-норвежской границе и следят за официальными сообщениями Норвегии о возможном закрытии контрольно-пропускного пункта между странами.

Единственный сухопутный пропускной пункт "Борисоглебск" (Storskog) между Россией и Норвегией находится в Печенгском округе Мурманской области.