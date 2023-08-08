Аграрии Удмуртии потеряли урожай на 19% площадей из-за засухи

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Удмуртии 24 из 25 районов попали в зону засухи и потеряли урожай сельхозкультур на 19% площадей, сообщила пресс-служба Минсельхоза республики во вторник.

На 31 июля площадь пострадавших посевов составляла 142,5 тыс. га, из них погибли посевы кукурузы, рапса, люцерны, клевера на 14,1 тыс. га.

На вегетацию и рост растений отрицательно повлияли погодные условия в мае-июне. В начале июля в Удмуртии вводили режим ЧС из-за засухи, он был снят 4 августа. 3 июля отмечалось, что почвенная засуха поставила под угрозу заготовку кормов в республике.

Сейчас заготовка кормов для крупного рогатого скота проходит в штатном режиме. "По оперативным данным, на текущую дату заготовлено соломы - более 5 тыс. тонн; сена - 64,5 тыс. тонн; сенажа - 831 тыс. тонн", - сообщил Минсельхоз.