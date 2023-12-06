Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузовиков из-за непогоды

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Из-за плохой погоды в Грузии Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузного транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 02:20 6 декабря 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога - сейчас единственный сухопутный маршрут, который связывает с Россией не только Грузию, но и Армению.