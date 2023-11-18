Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

Оверчук заявил о достижении консенсуса на саммите АТЭС

В декларации учтены все предложения РФ, нет "токсичных политических сюжетов"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско, оценил форум как весьма успешный.

"Судя по декларации, судя по тем направлениям, которые в ней обозначены, судя потому что сегодня, в очень непростых условиях удалось достигнуть консенсуса, это удачный саммит", - сказал Оверчук журналистам "на полях" саммита.

Он подчеркнул, что декларация "принята путем консенсуса". Вице-премьер добавил, что в ней учтены все предложения России.

Зампред российского правительства особо подчеркнул, что в документе "нет никаких токсичных политических сюжетов, это спокойный рабочий документ, который обозначает экономические проблемы, в том числе и проблемы климата, и проблемы цифровой трансформации, и проблемы прав женщин".

"Этот документ позволяет нам двигаться дальше уже в рамках перуанского председательства в АТЭС", - заключил Оверчук.

АТЭС Сан-Франциско Алексей Оверчук
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Делегацию РФ на саммите АТЭС в Сан-Франциско поприветствовал Байден

От ЕК потребуют сократить срок соглашения о либерализации перевозок с Украиной

От ЕК потребуют сократить срок соглашения о либерализации перевозок с Украиной

Пашинян приглашен на неформальный саммит СНГ в Петербурге

Чехия просит ЕС продлить разрешение на импорт продукции НЛМК до 2028 года

Чехия просит ЕС продлить разрешение на импорт продукции НЛМК до 2028 года
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль согласится лишь на краткое прекращение огня для освобождения заложников

Израиль согласится лишь на краткое прекращение огня для освобождения заложников

Что произошло за день: пятница, 17 ноября

США ввели санкции против семи человек и группировки в Ираке за связи с Ираном

Ввоз животных и продовольствия из РФ в Финляндию будет прекращен с 18 ноября

Ввоз животных и продовольствия из РФ в Финляндию будет прекращен с 18 ноября

Киргизия просит Россию предоставить ОМС семьям киргизских трудовых мигрантов

Киргизия просит Россию предоставить ОМС семьям киргизских трудовых мигрантов

Армения станет членом Международного уголовного суда 1 февраля 2024 года

Армения станет членом Международного уголовного суда 1 февраля 2024 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });