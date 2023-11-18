Оверчук заявил о достижении консенсуса на саммите АТЭС

В декларации учтены все предложения РФ, нет "токсичных политических сюжетов"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско, оценил форум как весьма успешный.

"Судя по декларации, судя по тем направлениям, которые в ней обозначены, судя потому что сегодня, в очень непростых условиях удалось достигнуть консенсуса, это удачный саммит", - сказал Оверчук журналистам "на полях" саммита.

Он подчеркнул, что декларация "принята путем консенсуса". Вице-премьер добавил, что в ней учтены все предложения России.

Зампред российского правительства особо подчеркнул, что в документе "нет никаких токсичных политических сюжетов, это спокойный рабочий документ, который обозначает экономические проблемы, в том числе и проблемы климата, и проблемы цифровой трансформации, и проблемы прав женщин".

"Этот документ позволяет нам двигаться дальше уже в рамках перуанского председательства в АТЭС", - заключил Оверчук.