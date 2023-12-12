Рябков констатировал отсутствие систематического диалога с США о стратстабильности

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Москва и Вашингтон не ведут ни переговоры, ни даже систематического диалога по вопросам стратегической стабильности, заявил журналу "Международная жизнь" замглавы МИД Сергей Рябков.

"Нет ни периодических, ни даже эпизодических встреч по профильной тематике с участием экспертов, с участием представителей ведомств, - отметил замминистра. - Причина этому понятна. Американцы в одностороннем порядке прекратили диалог с нами".

По его словам, в последнее время американская сторона вновь "обратились к данной тематике, просигнализировав, что вроде как стоит к ней вернуться".

"Мы, в свою очередь, давно, еще до этого их обращения, сказали им, что вне общего контекста двусторонних отношений, которые в прямом смысле слова "в руинах" в результате крайне безответственной линии американской стороны, не готовы к возобновлению соответствующих обсуждений. Тем более что никаких элементов новизны в американском подходе к данным сюжетам не видно. Это их очередная попытка сыграть в одни ворота, то есть в наши. Мы не готовы к таким играм", - заявил Рябков.

"У нас есть опыт, пусть он не самый свежий, выходов на договоренности с США, которые строились на единственно допустимой основе - строгого баланса интересов, на отсутствии односторонних преимуществ у американской стороны, - напомнил он. - Этот опыт нельзя перечеркнуть. Но на сегодня просто нет ни формата, ни предмета для двусторонних обсуждений с США соответствующей тематики".

"Это не означает, что мы уходим от дискуссии по вопросам, касающимся стратегической стабильности на других, многосторонних площадках, - продолжил Рябков. - Есть, например, "ядерная пятерка", и там определенный обмен мнениями, в том числе с американскими представителями, ведется. Есть работа "на полях" профильных международных структур. И по мере того, как международное сообщество продвигается, например, к следующей обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), думаю, соответствующие усилия будут продолжены, в том числе в рамках текущего координаторства Российской Федерации".