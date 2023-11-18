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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

Делегацию РФ на саммите АТЭС в Сан-Франциско поприветствовал Байден

Оверчук назвал атмосферу на саммите доброжелательной и рабочей

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Представители РФ на саммите АТЭС в рамках протокола были поприветствованы американской стороной, сообщил возглавляющий российскую делегацию вице-премьер Алексей Оверчук.

"Вчера было протокольное мероприятие, и в соответствии с протоколом нас принимали. В том числе, меня приветствовал президент (президент США Джо - ИФ) Байден и первая леди, и как вежливые люди поздоровались", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос об атмосфере на саммите, Оверчук назвал ее "очень доброжелательной, рабочей".

"Я хочу сказать, что нашу делегацию здесь принимают нормально - в соответствии со всеми правилами, подобающими протоколу. И мы не видим, чтобы здесь к нам относились как-то хуже, чем к другим делегациям", - отметил глава делегации РФ.

Алексей Оверчук АТЭС США Джо Байден
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