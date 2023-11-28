В десяти муниципалитетах Крыма ввели режим ЧС после шторма

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В десяти муниципалитетах Крыма, пострадавших из-за шторма, введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил в Telegram глава республики Сергей Аксенов.

Этот режим введен в городских округах Джанкой, Евпатория и Саки, а также Красноперекопском, Сакском, Симферопольском, Белогорском, Нижнегорском, Джанкойском и Черноморском районах.

Режим угрозы ЧС введен в городах Алушта и Судак и Первомайском районе.

По словам Аксенова, продолжается установление границ зоны ЧС и подсчет ущерба.

Ураганный ветер порывами до 40 м/с накрыл Крым в воскресенье. Власти объявили понедельник выходным. В наиболее пострадавших муниципалитетах решили ввести режим ЧС, но их список не уточнялся.

В ряде городов вышедшее из берегов море подтопило дома и курортную инфраструктуру, дороги, повалило деревья и сорвало крыши. В Крыму один человек погиб, десять пострадали, в Севастополе за медпомощью обратились пять человек. Около полумиллиона жителей полуострова остались без света.