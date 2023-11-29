Кассация оставила в силе взыскание в доход государства 52% Калининградского морпорта

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Третий кассационный суд общей юрисдикции не удовлетворил жалобы на решение предыдущих инстанций о взыскании в доход государства 52% акций АО "Калининградский морской торговый порт" (КМТП, один из крупнейших стивидоров в порту Калининграда).

Информация о вынесенном решении опубликована на сайте кассационного суда.

Суд рассмотрел 29 ноября сразу три кассационные жалобы на решение суда о взыскании акций порта в доход государства. Они были поданы от имени депутата Госдумы Андрея Колесника, Марины Лысенко и Надежды Лысенко (жена и теща Колесника соответственно - ИФ).

Калининградский областной суд в августе отклонил аналогичные жалобы. И уже тогда решение суда вступило в законную силу.

В июле 2023 года Центральный районный суд Калининграда по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 52% акций КМТП. В решении суда говорится, что "в доход РФ обращены акции АО "Калининградский морской торговый порт", учитываемые на счетах Лысенко Н.И. (23 т250 штук) и Колесника А.И. (28 500 штук); с них также взыскана в доход государства сумма незаконного дохода - 369 238 856,1 рубля".

"Прокуратурой выявлены нарушения антикоррупционного законодательства депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ Колесником А.И.: незаконное приобретение, скрытое владение акциями АО "Калининградский морской торговый порт", а также нелегальное осуществление коммерческой деятельности по управлению портом и неправомерное обогащение. Приобретя в 2001-2002 годах 28,5% акций, ответчик сначала оформил их на юридические лица, затем - по договору купли-продажи - на свое имя, что позволило ему стать директором АО, - говорилось в решении суда. - Чтобы замаскировать свою коммерческую деятельность, ответчик ввел в совет директоров порта своих родственников и друзей, акции передал по договору управления доверенным лицам".

Доходность бизнеса Колесника напрямую зависела от нормотворческой деятельности Госдумы, в которой он принимал личное участие, но о возникшем конфликте интересов в компетентные органы он не сообщил, отмечает суд . От эксплуатации имущества порта Колесник "получил более 369 млн рублей, которые названы истцом незаконным источником дохода депутата".

В мае Арбитражный суд Калининградской области взыскал в доход государства еще 46,5% акций АО "КМТП" по иску Генпрокуратуры и ФАС. Генпрокуратура требовала признать ничтожными две сделки купли-продажи акций КМТП, совершенные в 2020 и 2022 годах, и взыскать эти акции в доход государства. Речь шла о 43 тыс. обыкновенных акций порта номиналом 1 рубль каждая, которые принадлежали компании Orneto Partners Limited Partnership (Великобритания), и 3,5 тыс. обыкновенных акций, принадлежавших Дмитрию Пуриму.

Конечным бенефициаром КМТП на конец 2022 года, согласно отчетности предприятия, была гражданка России Надежда Лысенко.

Основными бенефициарами КМТП на конец 2021 года, согласно его отчетности, являлись Orneto Partners (43% акций, конечные владельцы не раскрывались) и Колесник (28,5%), пакет акций которого находится в доверительном управлении Надежды Лысенко.

По итогам 2022 года КМТП перевалил 1,162 млн тонн грузов. Выручка составила 1,031 млрд рублей, чистый убыток - 99,5 млн рублей.