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СПбМТСБ отдаст приоритет торговле товарами с низким углеродным следом, нежели углеродными единицами

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в развитии своей углеродной секции сосредоточится на биржевой торговле товарами с низким углеродным следом, сообщил журналистам глава биржи Алексей Рыбников.

"Во-первых, это достаточно близко примыкает к нашей тематике повседневной, в которой мы живем. Во-вторых, это примерно та же самая клиентская база, те же продавцы, с которыми мы работаем. Мы говорим про зеленый алюминий, зеленый керосин, нефтехимию зеленую и так далее. (...) И мы думаем, что для целей экспорта эта история тоже себя еще проявит, потому что вероятность введения разными странами углеродного регулирования по образу и подобию европейского мы оцениваем как достаточно высокую, в том числе и в дружественных юрисдикциях", - сказал он.

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Вице-президент биржи Дмитрий Чернышев подчеркнул, что на развитых рынках товары с низким углеродным следом начинают восприниматься как премиальные и торгуются с так называемой зеленой премией: "Это рынки полиэтилена, рынки зеленых металлов. И что самое интересное, это не концентрируется только на рынке Европы и Америки. Наши коллеги, с кем мы общаемся, подтверждают формирование достаточного запроса и со стороны потребителей Азиатско-Тихоокеанского рынка. Ряд поставщиков сырьевых товаров отмечают, что как раз китайский рынок является наиболее премиальным".

К августу СПбМТСБ намерена завершить формирование пакета документов "Стандарт торговли товарами с низким углеродным следом". Эти документы, среди прочего, содержат разъяснения, что понимается под "товаром с низким углеродным следом" и регламенты торговли ими.

Углеродные единицы

Перспективы развития рынка углеродных единиц более туманные, считает руководство биржи.

"У этого рынка есть внутренняя большая проблема. Разные климатические проекты рождают разные углеродные единицы, и очень сложно их сравнивать между собой. Поэтому никакая ликвидная - настоящая - биржевая торговля с полной взаимозаменяемостью товаров здесь технологически невозможна. Мы знаем, что есть попытки на биржах, в том числе иностранных, запускать, но там все это идет в формате финансовых инструментов. То есть, все равно торгуется вторая производность. Собственно углеродными единицами добровольного рынка на бирже, на мой взгляд, торговать довольно сложно. Мы знаем, что были в России сделки, и даже на бирже были, но единичные сделки провести на бирже проблем нет, а вот организовать ликвидную торговлю взаимозаменяемого товара – уже совсем другая история. Я сильно сомневаюсь, что это станет настоящим мейнстримом, по крайней мере, для нас", - сказал Рыбников.

Будущий рынок единиц выполнения квоты (ЕВК), который появится только в 2025 году (после сопоставления регулируемыми организациями Сахалина своих отчетов о выбросах парниковых газов и квот - ИФ), глава биржи оценивает, как "очень маленький": "Наверное, можно будет провести несколько биржевых сделок, но явно никакого ликвидного биржевого рынка вокруг этой темы не образуется".

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Он опасается, что по мере расширения Сахалинского эксперимента компании "найдут выход" из списков регулируемых организаций: "Понятно, что в этих условиях в списке будет иметь смысл оставаться только в том случае, если ты выполняешь свою квоту. А если ты не выполняешь, и у тебя есть механизм выхода, понятно, что ты приложишь максимум сил, чтобы выйти. Соответственно, появляется довольно значимый, на наш взгляд, риск, что появится рынок, на котором есть предложение в виде ЕВК, но полностью отсутствует спрос, потому что эти квоты никому не нужны. Соответственно, никакой торговли".

Кроме того, опасения у биржи вызывает возможность взаимозачета углеродных единиц (УЕ) и единиц выполнения квоты, то есть, объединение добровольного и регулируемого рынков, что не приветствуется на развитых международных рынках.

Вместе с тем, СПбМТСБ будет участвовать в становлении рынка УЕ и ЕВК, поскольку считает важным накапливать этот опыт и клиентскую базу.

СПбМТСБ
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