СПбМТСБ отдаст приоритет торговле товарами с низким углеродным следом, нежели углеродными единицами

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в развитии своей углеродной секции сосредоточится на биржевой торговле товарами с низким углеродным следом, сообщил журналистам глава биржи Алексей Рыбников.

"Во-первых, это достаточно близко примыкает к нашей тематике повседневной, в которой мы живем. Во-вторых, это примерно та же самая клиентская база, те же продавцы, с которыми мы работаем. Мы говорим про зеленый алюминий, зеленый керосин, нефтехимию зеленую и так далее. (...) И мы думаем, что для целей экспорта эта история тоже себя еще проявит, потому что вероятность введения разными странами углеродного регулирования по образу и подобию европейского мы оцениваем как достаточно высокую, в том числе и в дружественных юрисдикциях", - сказал он.

Вице-президент биржи Дмитрий Чернышев подчеркнул, что на развитых рынках товары с низким углеродным следом начинают восприниматься как премиальные и торгуются с так называемой зеленой премией: "Это рынки полиэтилена, рынки зеленых металлов. И что самое интересное, это не концентрируется только на рынке Европы и Америки. Наши коллеги, с кем мы общаемся, подтверждают формирование достаточного запроса и со стороны потребителей Азиатско-Тихоокеанского рынка. Ряд поставщиков сырьевых товаров отмечают, что как раз китайский рынок является наиболее премиальным".

К августу СПбМТСБ намерена завершить формирование пакета документов "Стандарт торговли товарами с низким углеродным следом". Эти документы, среди прочего, содержат разъяснения, что понимается под "товаром с низким углеродным следом" и регламенты торговли ими.

Углеродные единицы

Перспективы развития рынка углеродных единиц более туманные, считает руководство биржи.

"У этого рынка есть внутренняя большая проблема. Разные климатические проекты рождают разные углеродные единицы, и очень сложно их сравнивать между собой. Поэтому никакая ликвидная - настоящая - биржевая торговля с полной взаимозаменяемостью товаров здесь технологически невозможна. Мы знаем, что есть попытки на биржах, в том числе иностранных, запускать, но там все это идет в формате финансовых инструментов. То есть, все равно торгуется вторая производность. Собственно углеродными единицами добровольного рынка на бирже, на мой взгляд, торговать довольно сложно. Мы знаем, что были в России сделки, и даже на бирже были, но единичные сделки провести на бирже проблем нет, а вот организовать ликвидную торговлю взаимозаменяемого товара – уже совсем другая история. Я сильно сомневаюсь, что это станет настоящим мейнстримом, по крайней мере, для нас", - сказал Рыбников.

Будущий рынок единиц выполнения квоты (ЕВК), который появится только в 2025 году (после сопоставления регулируемыми организациями Сахалина своих отчетов о выбросах парниковых газов и квот - ИФ), глава биржи оценивает, как "очень маленький": "Наверное, можно будет провести несколько биржевых сделок, но явно никакого ликвидного биржевого рынка вокруг этой темы не образуется".

Он опасается, что по мере расширения Сахалинского эксперимента компании "найдут выход" из списков регулируемых организаций: "Понятно, что в этих условиях в списке будет иметь смысл оставаться только в том случае, если ты выполняешь свою квоту. А если ты не выполняешь, и у тебя есть механизм выхода, понятно, что ты приложишь максимум сил, чтобы выйти. Соответственно, появляется довольно значимый, на наш взгляд, риск, что появится рынок, на котором есть предложение в виде ЕВК, но полностью отсутствует спрос, потому что эти квоты никому не нужны. Соответственно, никакой торговли".

Кроме того, опасения у биржи вызывает возможность взаимозачета углеродных единиц (УЕ) и единиц выполнения квоты, то есть, объединение добровольного и регулируемого рынков, что не приветствуется на развитых международных рынках.

Вместе с тем, СПбМТСБ будет участвовать в становлении рынка УЕ и ЕВК, поскольку считает важным накапливать этот опыт и клиентскую базу.