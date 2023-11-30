Банк России прогнозирует устойчивость корпоративного сектора даже при высокой ставке

Только отдельным компаниям может потребоваться реструктуризация долга

Фото: Василий Федосенко/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Корпоративный сектор в 2023-2024 годах останется устойчивым даже при сохранении ключевой ставки на высоком уровне, говорится в обзоре финансовой стабильности, опубликованном Банком России.

ЦБ провел оценку чувствительности корпоративного сектора к сохранению ключевой ставки на максимальном уровне прогнозного диапазона: до конца 2023 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 15-15,2%, в 2024 году - в диапазоне 12,5-14,5%. В периметр оценки вошло порядка 70 крупнейших компаний нефинансового сектора (из 13 отраслей), чья консолидированная выручка за последние 12 месяцев (на 30 июня 2023 года) составила 57,4 трлн рублей (36,4% ВВП за этот же период), а совокупный долг - 28,6 трлн рублей (36,3% долга нефинансового сектора).

Показатель покрытия процентов у компаний в результате повышения ключевой ставки снижался, но в основном оставался на высоком уровне, отмечает ЦБ. Например, у компаний нефтегазовой отрасли коэффициент покрытия процентов в 2024 году снизится на 4,3 пункта, но сохранится на приемлемом значении - 7,6, а у производителей удобрений - снизится на 4,4 пункта, до 5,9. В то же время 11 из 70 крупнейших нефинансовых организаций (10% от суммарного долга компаний, попавших в выборку) по состоянию на 30 июня 2023 года уже имели коэффициент покрытия процентов операционной прибылью менее 1,0 за последний год, подчеркивает Банк России. Часть из них получали поддержку от государства, часть - реструктурировали свою задолженность перед банками.

В результате повышения ключевой ставки количество проблемных компаний, которым может быть необходима реструктуризация задолженности, увеличивается до 14. Совокупный долг новых компаний, которые попадут в эту группу, на 30 июня 2023 года составлял 0,65 трлн рублей (2,3% от долга компаний выборки).

"Таким образом, бОльшая часть заемщиков имеет достаточный объем операционной прибыли для обслуживания процентных платежей по кредитам, а рост ключевой ставки в целом не должен оказать существенного влияния на устойчивость крупнейших компаний в 2023-2024 годах", - отмечает Банк России.

Рентабельность реализации крупных инвестиционных проектов может снизиться, но с учетом их долгосрочного характера влияние временного повышения ставки будет ограниченным, считает ЦБ.

Большинство российских экспортно ориентированных компаний на 30 июня 2023 года показали ухудшение рентабельности и показателей долговой нагрузки, в основном из-за снижения экспортной выручки и неполного замещение поставок из Европы поставками в Азию. У отдельных крупных компаний произошел рост долга из-за переоценки его валютной части. "Тем не менее агрегированные показатели по крупнейшим отраслям свидетельствуют об их финансовой устойчивости", - подчеркивает регулятор.

ЦБ считает, что на фоне ужесточения денежно-кредитных условий, снижения объемов экспорта, введения новых пошлин показатели долговой нагрузки крупнейших нефинансовых компаний ухудшатся. Дополнительным фактором риска для компаний становится дефицит рабочей силы. Банк России еще раз подчеркнул, что в целом крупнейшие компании сохранят финансовую устойчивость на горизонте 2023-2024 годов, только некоторым заемщикам может потребоваться реструктуризация долга.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил о негативном влиянии на финансовые результаты компании ужесточения денежно-кредитной политики Банком России. "С июля идет поступательное повышение ключевой ставки, что отрицательно сказывается на стоимости финансирования, как для компании, так и ее подрядчиков и поставщиков, что, в свою очередь, ведет к росту стоимости и сроков реализации проектов, а также влияет на прибыль, являющуюся базой для определения размера дивидендов. Это оказало влияние на финансовые показатели отчетного периода - за 9 месяцев 2023 года процентные расходы выросли на 15% - а отложенный эффект решений ЦБ РФ по ключевой ставке увеличит его в предстоящие периоды", - отметил он.

Директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова отметила рост финансовых результатов российских компаний, что также говорит об устойчивости корпоративного сектора. "Ситуация в корпоративном секторе в целом, как показывают данные Росстата, достаточно благоприятна. Это тоже согласуется с нашими выводами: большинство компаний будут устойчивы к повышению процентных ставок", - сообщила она журналистам.

Она напомнила, что политика Банка России направлена на снижение инфляции в среднесрочном и долгосрочном периоде. "Это будет означать, что у компаний будет меньший рост расходов, затрат, и соответственно тоже будет положительно влиять на их прибыль на и финансовую устойчивость. Повторю, что негативного влияния на компании мы не ожидаем", - подчеркнула Данилова.