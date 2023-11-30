Банки РФ за два года сформируют буфер капитала по потребкредитам в 583 млрд руб.

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Банки в ближайшие два года сформируют буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам в размере 583 млрд рублей, говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ РФ.

Банк России в феврале 2022 года для поддержки банков распустил весь накопленный буфер капитала - 890 млрд рублей (617 млрд рублей из которых было сформировано необеспеченными кредитами - 5,8% от портфеля потребительских кредитов за вычетом резервов на возможные потери). Одновременно с роспуском буфера были снижены до нулевого уровня надбавки к коэффициентам риска практически во всех сегментах необеспеченного потребительского кредитования (кроме наиболее рискованных кредитов: с ПСК более 35% и ПДН более 80%).

По данным ЦБ, к 1 октября банки накопили буфер в размере 235 млрд рублей (в 2,6 раза меньше, чем на начало 2022 года), или 2,4% портфеля потребительских кредитов за вычетом резервов на возможные потери. На фоне ускорения кредитования и высокой рентабельности банков для повышения запаса капитала банков ЦБ с 1 сентября увеличил макропруденциальные требования к капиталу по необеспеченным потребительским кредитам (доля кредитных карт, которые подпадают под надбавки, в сентябре составила 80%, по кредитам наличными - 70%).

"Надбавки к коэффициентам риска применяются только к вновь выданным кредитам, поэтому запас капитала будет расти постепенно. Прогнозируемый объем макропруденциального буфера капитала, сформированного банками, составит 436 млрд рублей через 1 год и 583 млрд рулей через 2 года", - говорится в обзоре.