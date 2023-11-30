Долговая нагрузка россиян за полгода выросла на 0,3 п.п. за счет кредитных карт

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Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Долговая нагрузка населения за второй и третий кварталы выросла на 0,3 процентного пункта (п.п.) и на 1 октября составила 10,9% за счет существенного роста портфеля кредитных карт, говорится в обзоре по финансовой стабильности ЦБ РФ.

Долговая нагрузка по кредитным картам выросла за этот период на 0,3 п.п., составив 2,6%, рост задолженности по портфелю кредитных карт составил 20%. В других сегментах, несмотря на рост портфеля, долговая нагрузка значимо не менялась из-за увеличения среднего срока до погашения кредита, отмечает регулятор. Так, в сегменте ипотеки этот индикатор вырос за два квартала на 0,1 п.п., до 2,4%, в портфеле кредитов наличными, наоборот, произошло снижение на 0,1 п.п. - до 5,3%.

Как отмечает ЦБ, во втором и третьем кварталах банки активно наращивали выдачу необеспеченных потребительских кредитов. За второй квартал портфель вырос на 4,5% против 2,5% кварталом ранее, в третьем квартале - на 5,9%.

Рост кредитования был в основном обусловлен повышенным спросом населения на кредиты. Количество заявок на получение кредита наличными в третьем квартале выросло на 60% год к году, с 27 до 43 млн. Увеличение спроса на кредиты сопровождалось ростом доходов населения и заработной платы (на 1 октября - 10,7 и 15,8% г/г соответственно), однако в данный период рост задолженности стал обгонять рост доходов, отмечает ЦБ.

В сентябре кредитование стало замедляться, рост задолженности составил 1,5%, а в октябре прирост составил 1,1%. Этому способствовали повышение ключевой ставки и ужесточение макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным с 1 сентября.

ЦБ также отмечает, что макропруденциальные лимиты (МПЛ), введенные для сокращения рискованного кредитования, улучшили стандарты кредитования в этом году по банковскому сектору в целом. Для соблюдения МПЛ банки стали предоставлять заемщикам кредиты меньшего размера. Средний размер кредита снизился с 209 тыс. рублей в четвертом квартале 2022 года (до введения МПЛ) до 189 тыс. рублей в третьем квартале 2023 года. Кроме того, как отмечает ЦБ, банки склонны выдавать по возможности больший объем кредитов, подпадающих под введенные ограничения, в первом месяце квартала, а в последующих периодах значительно снижать долю выдач с ПДН более 80%. Подобная динамика отчетливо наблюдается в выдачах кредитов наличными, но гораздо менее заметна в сегменте кредитных карт.