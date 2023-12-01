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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

Свыше 100 человек арестованы в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы

Свыше 100 человек арестованы в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы
Вид на территорию международного аэропорта Махачкалы
Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Суды в Дагестане определили меру пресечения в виде административного ареста, штрафа и обязательных работ в отношении 242 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"Из них 104 правонарушителям назначен административный арест от 1 до 10 суток, на 94 наложен административный штраф от 3 тыс. до 10 тыс. руб., 42 назначены обязательные работы, в отношении двух лиц производство прекращено", - сказала Мамаева.

Ранее сообщалось об арестах 44 человек на 1 месяц 25 дней по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы, которые произошли 29 октября. Тогда пострадали около 20 человек, в том числе полицейские. Несколько человек были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков) после появления призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта Махачкалы.

Десятки подозреваемых были задержаны. Уголовные дела в отношении них переданы в центральный аппарат СК России.

Дагестан Махачкала
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