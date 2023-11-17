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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

Общение Путина с СПЧ планируется в декабре

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Традиционное общение президента с членами Совета по правам человека состоится в декабре, подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Да, будет такое общение, традиционно формат сохранится декабрьский. Мы дату сообщим", - ответил он на вопрос, планируется ли в декабре встреча Путина с СПЧ.

В 2022 году заседание СПЧ с участием президента прошло 7 декабря. Список президентских поручений, сформулированных по итогам заседания, был опубликован в январе.

Дмитрий Песков Владимир Путин СПЧ
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