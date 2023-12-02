Что случилось этой ночью: суббота, 2 декабря

Увеличение численности ВС РФ, расширение списка иноагентов, изменение состава совета по правам человека при президенте РФ

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Путин увеличил численность ВС РФ до 1,32 млн военнослужащих. Согласно указу президента, штат личного состава армии превысит 2,2 млн человек. Минобороны РФ не планирует проведение мобилизации в связи с увеличением численности военнослужащих.

- Минюст признал иноагентами проект "Ковчег" и "Телеканал Дождь". В обновленный перечень также были внесены социолог Игорь Эйдман и юрист Анастасия Буракова.

- Путин изменил состав СПЧ. В совет были включены пять человек и исключены пятеро. В частности, из состава СПЧ выведены адвокаты Шота Горгадзе и Генри Резник, а также журналист Леонид Никитинский.

- "ЛУКОЙЛ" получил разрешение на покупку доли UROC Limited в "ЭЛ5-Энерго". Нефтяная компания сможет получить контроль над 63,84% акционерного капитала корпорации.

- Арабские СМИ сообщили о гибели более 180 жителей Газы после окончания перемирия. По данным Минздрава анклава, люди стали жертвами израильских авианалетов и артиллерийских обстрелов.