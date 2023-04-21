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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Глава СПЧ предложил актуализировать курсы по истории и обществознанию

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Курсы по истории и обществознанию нужно глубоко переосмыслить и сделать актуальными, заявил на Всероссийском съезде учителей и преподавателей обществознания глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

"Есть поручение президента России по обществознанию, по истории. Эти поручения требуют глубокого переосмысления курсов в свете тех грандиозных событий, которые происходят в мире. Курсы должны стать актуальными, курсы должны отвечать на живые вопросы, те, с которыми мы сейчас сталкиваемся", - сказал он.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что российские ученики плохо воспринимают предмет обществознание, необходимо найти новые формы и методы подачи этого предмета.

"Я вчера встречалась с несколькими издателями по поводу того, какие учебники и методологии больше востребованы. К сожалению, очень плохо наши ученики сегодня воспринимают этот предмет", - сказала Москалькова.

По ее словам, необходимо "найти новые, яркие формы", а также "новые системы подачи этого предмета".

Декан факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Шутов, со своей стороны, сообщил, что рабочие группы по разработке новых учебных курсов по обществознанию для школьников могут начать работу с середины мая.

"Нам нужна ревизия федеральных государственных образовательных стандартов по обществознанию и очень серьезная переработка образовательных программ 6-11 классов. Рабочая группа должна действовать уже как минимум с середины мая", - сказал он.

В материалах к выступлению Шутова перечислены тематические блоки курса. Так, среди них: что такое Россия; российское государство-цивилизация; цели и ценности России; политическое устройство России; вызовы и решения; образ будущего России.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что новый учебник по обществознанию для школьников будет разработан под руководством председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского.

Президент Владимир Путин в январе поручил представить предложения по разработке учебников и пособий по истории и обществознанию.

СПЧ Валерий Фадеев Татьяна Москалькова МГУ Андрей Шутов
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