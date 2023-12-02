Что произошло за день: суббота, 2 декабря

Ракеты С-200 над Азовским морем, арест певца Шарлота и будущее льготной ипотеки

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Марат Хуснуллин не исключил увеличения первоначального взноса по льготной ипотеке. Это может быть сделано для регулирования объема выдачи.

- Российские военные сбили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем.

- Трое военнослужащих пострадали в ДТП на Камчатке. По предварительным данным, водитель легковой машины не справился с управлением и врезался в группу военных.

- В Самаре арестовали певца Эдуарда Шарлота. Он проходит по уголовным делам о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

- КНДР будет считать объявлением войны любое воздействие на ее спутник. По словам представителя Минобороны Северной Кореи, "заинтересованное лицо командования американских космических сил намекнуло на военную атаку на спутник-разведчик".

- Сборную России не включили в число участников жеребьёвки Лиги наций-2024/2025. Жеребьевка пройдет 8 февраля 2024 года в Париже.