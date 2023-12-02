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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

В Самаре арестовали певца Эдуарда Шарлота

В Самаре арестовали певца Эдуарда Шарлота
Певец Эдуард Шарлот
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Самары в субботу арестовал певца Эдуарда Шарлота, обвиняемого в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил избрать обвиняемому Эдуарду Шарлоту 7 февраля 1998 года рождения меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 25 суток, то есть по 24 января 2024 года включительно", - сказала судья.

Музыкант является фигурантом в уголовных делах, возбужденных по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и ч. 1 ст. 148.1 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Внимание правоохранительных органов привлекли несколько видео певца.

Ранее в СМИ сообщалось, что Шарлот был задержан после прибытия в Россию в аэропорту Санкт-Петербурга.

Самара Эдуард Шарлот
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