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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:08

Хуснуллин не исключил увеличения первоначального взноса по льготной ипотеке

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Первоначальный взнос по программам льготной ипотеки с господдержкой ипотеке могут увеличить в России для регулирования объема выдачи, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса. У нас очень большой идет объем выдачи ипотеки, и мы смотрим, как нам до 1 июня регулировать объем выдачи ипотеки", - сказал он в субботу журналистам.

Повышение минимального первоначального взноса по программам льготной ипотеки до 25-30% может привести к падению выдач в этом сегменте рынка на 30-35%, заявил журналистам в начале ноября начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

Правительство с 20 сентября повысило с 15% до 20% минимальный первоначальный взнос для кредитов, выдаваемых по программам льготного кредитования.

Повысить минимальный первоначальный взнос по льготным программам ипотеки еще раз предлагает и ЦБ, обеспокоенный высокими темпами роста рискованной ипотеки и дисбалансом на рынке недвижимости, который формируют программы господдержки.

Хуснуллин напомнил, что по итогам года объем выдачи ипотеки в целом достигнет 3,5 трлн рублей, а ввод жилья в России к концу 2023 года превысит 104 млн кв. м.

Марат Хуснуллин
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