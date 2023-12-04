Власти Севастополя оценили ущерб от шторма в 6,5 млрд рублей

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Ущерб от шторма, накрывшего Севастополь неделю назад, предварительно составляет около 6,5 млрд рублей, сообщил губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства города.

По его словам, эти данные уже переданы в федеральные органы власти.

Ураганный ветер порывами до 40 м/с накрыл Крым 26 ноября. Вышедшее из берегов море подтопило набережные, прибрежную инфраструктуру и здания, повалило деревья и сорвало крыши. Пять жителей Севастополя обратились за медпомощью. Введен режим ЧС федерального уровня.

Ранее власти Республики Крым предварительно оценили ущерб в 39,7 млрд рублей.