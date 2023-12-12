В Крыму отвели воду из всех подтопленных недавним штормом домов

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В Крыму отвели воду из всех жилых домов, которые затопило две недели назад из-за шторма, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"На данный момент продолжается только отвод воды с территории Прибрежного (курортный поселок вблизи Евпатории - ИФ) по вырытому каналу", - добавил он.

Всего, по его данным, к настоящему времени заявления на выплату компенсаций после шторма подали 386 тысяч человек, комиссии отработали треть из них. Обход всех пострадавших от стихии закончится 20 декабря. Также продолжается ремонт поврежденных кровель: из 1,2 тысячи восстановлены 800.

Кроме того, власти заканчивают анализ ущерба береговой зоне - набережным и укрепительным сооружениям, который признан самым затратным. Эта работа закончится в течение дня, однако точные суммы сможет определить только проектирование, отметил глава Крыма.

Ураганный ветер порывами до 40 м/с обрушился на Крым 26 ноября. В прибрежных районах морская вода подтопила более двух сотен домов, курортную инфраструктуру и дороги, разрушила берегоукрепительные сооружения, штормом повалило деревья и сорвало крыши. Пять человек погибли, 12 получили травмы. В нескольких муниципалитетах региона был веден режим ЧС федерального уровня. Предварительно власти оценили ущерб в 39,7 млрд рублей. Пострадавшие жители получат компенсации в размере от 10 тысяч рублей.