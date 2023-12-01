Восстановлено нарушенное штормом энергоснабжение Севастополя
Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты полностью восстановили к утру пятницы энергоснабжение Севастополя, нарушенное ураганным ветром, сообщается в телеграм-канале "Севастопольэнерго".
В электросетевой компании уточнили, что из-за непогоды без света оставались 10 тыс. человек, 1,8 тыс. домов.
Ураганный ветер порывами до 40 м/с накрыл Крым в воскресенье. Шторм подтопил ряд домов, разрушил берегоукрепительные сооружения, повалил сотни деревьев. Пять жителей Севастополя обратились за медпомощью. Власти города ввели режим ЧС и подсчитывают ущерб.