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В Совфеде предложили назначить выборы президента РФ на 17 марта

В Совфеде предложили назначить выборы президента РФ на 17 марта
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации в среду рассмотрит вопрос о назначении даты выборов президента РФ на 17 марта 2024 года, сообщил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству верхней палаты парламента Андрей Клишас.

"С 7 числа начинает течь срок, когда мы можем назначить выборы президента. Мы подумали, у нас с вами попадает 7-13-е, можно не откладывать и завтра на пленарном заседании вопрос рассмотреть", - сказал Клишас на заседании комитета.

"Предлагается на 17 марта выборы назначить", - сообщил он.

"Проект постановления Совета Федерации вносим, завтра будем рассматривать на пленарном заседании. Сегодня Совет палаты на основании нашего предложения включит это в повестку пленарного заседания", - заявил сенатор.

По словам Клишаса, решение о том, будет ли голосование на выборах президента РФ трехдневным, принимает Центризбирком, главу которого Эллу Панфилову пригласят на заседание Совета Федерации 7 декабря.

Андрей Клишас Совфед ЦИК РФ Элла Памфилова
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