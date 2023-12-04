Комитет ГД поддержал поправки в проект о запрете использовать телефоны на уроках

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по просвещению поддержал поправки ко второму чтению в законопроект, предусматривающий запрет на пользование школьниками мобильными телефонами во время занятий.

Ко второму чтению из законопроекта исключили положение, согласно которому телефоны можно использовать в предусмотренных образовательной программой случаях, в которых непосредственно следует обращаться к электронным ресурсам.

Глава комитета Ольга Казакова на заседании пояснила, что для образовательных целей при необходимости будут использоваться школьные гаджеты, а не личные.

Согласно законопроекту, телефоны можно будет использовать только в ситуациях, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью обучающихся, работников образовательной организации.

Также ко второму чтению появилась поправка о введении обязательного урока труда (технологии) в начальных и средних классах.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просили родители и учителя, и поправки повысят дисциплину. По мнению спикера, "принятие закона повысит авторитет учителя, будет способствовать живому общению в классе". "Это важно, учитывая, что многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией", - подчеркнул Володин.

Законопроект 470837-8 был внесен депутатами-единороссами Ольгой Казаковой, Петром Толстым, Сергеем Кабышевым, а также сенаторами и представителями других фракций. В первом чтении проект был принят в середине ноября.