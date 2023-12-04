Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:51

Комитет ГД поддержал поправки в проект о запрете использовать телефоны на уроках

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по просвещению поддержал поправки ко второму чтению в законопроект, предусматривающий запрет на пользование школьниками мобильными телефонами во время занятий.

Ко второму чтению из законопроекта исключили положение, согласно которому телефоны можно использовать в предусмотренных образовательной программой случаях, в которых непосредственно следует обращаться к электронным ресурсам.

Глава комитета Ольга Казакова на заседании пояснила, что для образовательных целей при необходимости будут использоваться школьные гаджеты, а не личные.

Согласно законопроекту, телефоны можно будет использовать только в ситуациях, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью обучающихся, работников образовательной организации.

Также ко второму чтению появилась поправка о введении обязательного урока труда (технологии) в начальных и средних классах.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просили родители и учителя, и поправки повысят дисциплину. По мнению спикера, "принятие закона повысит авторитет учителя, будет способствовать живому общению в классе". "Это важно, учитывая, что многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией", - подчеркнул Володин.

Законопроект 470837-8 был внесен депутатами-единороссами Ольгой Казаковой, Петром Толстым, Сергеем Кабышевым, а также сенаторами и представителями других фракций. В первом чтении проект был принят в середине ноября.

Вячеслав Володин Ольга Казакова Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россияне с начала 2023 года оформили почти на 20% больше загранпаспортов

Россияне с начала 2023 года оформили почти на 20% больше загранпаспортов

Машков избран главой Союза театральных деятелей

Компания из ОАЭ стала владельцем 99,99% российского юрлица Leroy Merlin

Машков стал единственным кандидатом на пост главы Союза театральных деятелей

Машков стал единственным кандидатом на пост главы Союза театральных деятелей

Калягин предложил назначить председателем Союза театральных деятелей Александра Лазарева

Матвиенко высказалась за аборты только по медпоказаниям и в случае насилия

Матвиенко высказалась за аборты только по медпоказаниям и в случае насилия

Минфин и ЦБ продолжают настаивать на максимальном раскрытии информации эмитентами

Россия за 10 месяцев почти на треть увеличила экспорт муки, до 990 тысяч тонн

Россия за 10 месяцев почти на треть увеличила экспорт муки, до 990 тысяч тонн

ВТБ ждет роста выдач ипотеки по итогам 2023 года до рекордных 7,6 трлн рублей

Керченская переправа и черноморские порты РФ работают по фактической погоде

Керченская переправа и черноморские порты РФ работают по фактической погоде
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });