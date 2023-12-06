ЦИК РФ 8 декабря проведет заседание, посвященное старту президентской кампании

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Центризбирком России в пятницу, 8 декабря, проведет первое официальное заседание, посвященное старту избирательной кампании по выборам президента РФ, сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

Об этом Памфилова сказала на заседании комиссии в среду. Она напомнила, что 7 декабря Совет Федерации рассмотрит вопрос о назначении даты выборов президента РФ на 17 марта 2024 года. "Меня приглашают как председателя ЦИК", - добавила Памфилова.

Ранее глава Комитета по конституционному законодательству и госстроительству верхней палаты парламента Андрей Клишас сообщил, что Совет Федерации 7 декабря рассмотрит вопрос о назначении даты выборов президента РФ на 17 марта 2024 года.

По словам Клишаса, решение о том, будет ли голосование на выборах президента РФ трехдневным, принимает Центризбирком.