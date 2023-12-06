Президенты России и ОАЭ обсудят ближневосточный конфликт и украинский кризис

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин по прибытии в Объединенные Арабские Эмираты заявил, что проинформирует президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна о ситуации вокруг Украины, а также планирует с ним обсудить урегулирование палестино-израильского конфликта.

"Конечно, мы обсудим с вами ситуацию в горячих точках, прежде всего, конечно, в арабо-израильском конфликте, безусловно, проинформирую вас о ситуации вокруг украинского кризиса", - сказал он в начале переговоров.

Он добавил, что "ОАЭ вносят огромный вклад в стабилизацию ситуации в мире, будучи непостоянным членом СБ ООН".

Также Путин назвал ОАЭ главным торговым партнером России в арабском мире.

Днем ранее, говоря об этом саммите помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что президенты предполагают обсудить двустороннее торговое и промышленное сотрудничество, региональные проблемы и ближневосточное регулирование, а также другие актуальные вопросы международного положения.