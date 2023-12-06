Президент ОАЭ выразил готовность укреплять сотрудничество с Россией

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент ОАЭ Мухаммед аль Нахайян выразил готовность продолжать развитие отношений с Россией в различных областях.

"Я буду счастлив продолжить нашу совместную работу в целях укрепления двустороннего сотрудничества в различных областях", - сказал он в начале переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил активное развитие отношений с Россией в последние годы во всех областях. Президент ОАЭ заявил, что очень ценит личную роль российского коллеги в укреплении двусторонних отношений.

"Особый приоритет мы отдаем развитию в таких областях как энергетика, инфраструктура, передовые технологии и другие сферы", - сказал эмиратский президент.

Аль Нахайян также обратил внимание, что ОАЭ является крупнейшим торговым партнером России на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, а также крупнейшим инвестором в российскую экономику. Об этом же заявил и Путин.

5 декабря помощник Путина Юрий Ушаков сказал, что к этому визиту готовится ряд двусторонних документов, которые могут быть подписаны с ОАЭ.