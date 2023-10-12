В Архангельске предотвращен поджог военной техники на территории части

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Архангельске сотрудники областного управления ФСБ, управления по Северному флоту и полиция пресекли попытку поджечь военную технику на территории воинской части, сообщили в региональном УФСБ.

"18-летний гражданин России по заданию запрещенной в РФ террористической организации пытался поджечь самодельной смесью военную технику на территории воинской части", - говорится в сообщении.

Подозреваемого в сентябре задержали с поличным. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК (покушение на преступление и террористический акт).