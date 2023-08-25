ФСБ заявила о причастности спецслужб Украины к поджогам зданий госорганов РФ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В ФСБ заявляют, что за волной поджогов на объектах госорганов и железных дорогах в РФ стоят украинские спецслужбы, обманом склоняющие россиян через интернет к противоправным действиям.

"Результаты проведенных Федеральной службой безопасности Российской Федерации расследований поджогов зданий органов государственной власти, МВД и Минобороны России, а также инфраструктуры ОАО "РЖД", свидетельствуют о прямой причастности к их организации украинских спецслужб", - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в пятницу.

В спецслужбе отметили, что правоохранительными органами все поджоги раскрыты и в большинстве случаев действия исполнителей квалифицированы как террористический акт, диверсия и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

"На этапе судебного рассмотрения находятся еще 22 уголовных дела. Сомнений нет - все преступники понесут заслуженное и суровое наказание", - сообщили в ФСБ.

Там напомнили, что ряд поджигателей, совершивших преступления на территории Удмуртской и Чувашской республик, Краснодарского, Пермского и Приморского краев, Амурской, Ивановской, Московской, Омской, Тюменской, Челябинской и Ярославской областей, уже осуждены по статьям 205, 281 и 317 Уголовного кодекса РФ к лишению свободы на сроки от 8 до 19 лет, а отдельные из них - с отбыванием части наказания от 2 до 4 лет в тюрьме.

По данным ЦОС ФСБ, после начала специальной военной операции на различных интернет-площадках, в Telegram-каналах по поиску работы, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже наркотиков резко возросло количество объявлений о "быстром заработке".

"Основной упор сделан на вовлечении в противоправную деятельность молодежи, пожилых людей, радикалов, маргинальных слоев населения, а также несовершеннолетних и лиц с психологическими заболеваниями, не обладающих базовыми юридическими познаниями и не отдающих себе отчет в тяжести совершенных деяний", - отмечают в ЦОС.

Также сотрудники украинских спецслужб и информационных центров посредством популярных мессенджеров осуществляют звонки россиянам от имени сотрудников банков, Следственного комитета, МВД и ФСБ России и, "используя технологии психологического воздействия, заставляют переводить значительные суммы денежных средств на якобы "безопасные счета" с целью "защиты от мошенников", сообщили в спецслужбе.

При этом звонящие присылают фотографии документов, похожие на удостоверения сотрудников организаций и ведомств.

"В последующем, в том числе под угрозой уголовного преследования, склоняют к совершению поджогов административных зданий якобы в целях оказания содействия правоохранителям в задержании "мошенников". Вербовщики сообщают своим "подопечным", что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, как правило, от 10 до 20 тысяч рублей, и возврат похищенных денег. Однако, достигнув желаемого результата, они обрывают контакты", - добавили в ФСБ.

В ЦОС заявили: "спецслужбы Украины ведут активную вербовочную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах по вовлечению граждан России в противоправную деятельность".

"Получение быстрого заработка за совершение преступления небольшой тяжести в реальности приводит к длительному сроку заключения. Переводы денег по рекомендациям лже-банкиров, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов на так называемые безопасные счета фактически используются для финансирования украинских вооруженных сил и националистических формирований", - напомнили в спецслужбе, добавив, что реальные сотрудники банков, правоохранительных органов, государственных учреждений и ведомств никогда не звонят по мессенджерам и не пересылают фотографии своих документов.