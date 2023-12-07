ЦИК 8 декабря рассмотрит вопрос о трехдневном голосовании на выборах президента

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Центризбирком России на заседании в пятницу, 8 декабря, рассмотрит проект постановления о голосовании на выборах президента РФ в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Об этом Памфилова заявила на заседании Совета Федерации в четверг.

По ее словам, комиссия будет принимать решение на основе социологических исследований, широких консультаций с коллегами в регионах, обсуждения с коллегами по ЦИК.

"Это запрос наших избирателей, которые оценили эту форму голосования", - отметила глава комиссии.

Совет Федерации на заседании в четверг принял постановление о назначении выборов президента РФ - они пройдут 17 марта.