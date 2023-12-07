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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

ЦИК будет информировать о выборах президента с помощью новой системы

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Для нформационной кампании на выборах президента России будет использована новая система "ИнформУИК" и создано специальное мобильное приложение, сообщила в Совете Федерации председатель Центирзбиркома Элла Памфилова.

"Мы сейчас начнем широкомасштабное информирование наших граждан о предстоящих выборах, и для этого мы на выборах президента будем применять новую технологию под названием "ИнформУИК", апробация которой очень успешно прошла на прошедшем ЕДГ", - сказала она.

По ее словам, это технология создана для повсеместной информационно-разъяснительной работы, осуществление которой "от дома к дому, глаза в глаза будут проводить коллеги из участковых избирательных комиссий".

Памфилова сообщила, что в рамках этого проекта создано специальное мобильное приложение, "которое выводит эту современную информкампанию на новый уровень".

Кроме того, глава ЦИК сообщила, что государственная автоматизированная система (ГАС) "Выборы" и ее современный цифровой аналог полностью защищены от "вторжения, неправомерного вмешательства и разного рода атак, поскольку они обе абсолютно автономны от глобальной интернет сети".

Элла Памфилова ИнформУИК Центризбирком ГАС Выборы
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