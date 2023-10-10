Эксперты спрогнозировали пик заболеваемости гриппом в РФ в ноябре-декабре

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Пик заболеваемости гриппом в России ожидается либо в конце осени, либо в начале зимы, подъем заболеваемости гриппом еще не случился, считают в НИИ гриппа имени Смородинцева.

"Два эпидемических сезона подряд мы наблюдаем за тем, как грипп вернулся, вызывает традиционные подъемы заболеваемости осенью, достигая пика либо в конце осени, либо в начале зимы. Мы не ожидаем, что у нас в этом году будет что-то развиваться по-другому", - сообщила на пресс-конференции во вторник замдиректора по научной работе НИИ гриппа им. Смородинцева Дарья Даниленко.

При этом директор учреждения Дмитрий Лиознов отметил, что подъем заболеваемости гриппом еще не случился. "Вирусы гриппа есть, они циркулируют, случаи заболевания случаются, но никаких катастроф не происходит", - заявил он.

Даниленко отметила, что с точки зрения того, какие типы и подтипы вирусов будут циркулировать в текущем сезоне, "не будет никакого неожиданного ответа". "Мы ожидаем ровно те подтипы, которые всегда циркулируют у нас в последнее время. Это вирусы гриппа А, подтипа H1 и H3, и вирусы гриппа B", - добавила она.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране за неделю снизился на 7,7%.