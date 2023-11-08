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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Попова не увидела необходимости прививаться от коронавируса в этом эпидсезоне

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в этом эпидсезоне нет необходимости прививаться от коронавируса, так как нет рисков смерти и значимых осложнений для популяции.

"То, что касается любой инфекции, прививаться нужно тогда, когда существует риск от этой инфекции для жизни и здоровья. От сегодняшнего вируса коронавируса рисков для осложнений значимых для популяции, для госпитализаций, рисков смерти, они таковы, что сегодня мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне", - сказала Попова в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

При этом она отметила, что в случае изменения ситуации в РФ есть платформы для подготовки вакцин. "Здесь должен быть баланс. Сегодня мои специалисты, наши ученые, мои коллеги все говорят именно таким образом", - добавила Попова.

В то же время глава Роспотребнадзора отметила важность иммунизации и призвала привиться от гриппа.

Ранее в среду Попова заявила, что в России наблюдается вторая осенняя волна заболеваемости коронавирусом, число заболевших за месяц выросло в два раза.

Хроника 09 января 2020 года – 08 ноября 2023 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор
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