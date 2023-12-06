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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Глава Минюста призвал сенаторов кардинально изменить закон о нотариате

Сейчас, по его словам, нотариат находится вне всякого контроля государства

Глава Минюста призвал сенаторов кардинально изменить закон о нотариате
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Министр юстиции Константин Чуйченко призвал Совет Федерации поддержать идею кардинального изменения закона о нотариате в связи с отсутствием госконтроля за этим институтом. Он заявил об этом на встрече с сенаторами и спикером палаты Валентиной Матвиенко.

"В целом необходима полная реконструкция законодательства - нужно готовить новый закон о нотариате, отвечающий всем сегодняшним требованиям и вызовам. Прошу нас в этом поддержать", - сказал он.

По его словам, сегодня нотариат - "фактически закрытая корпорация, которой государство делегировало полномочия по совершению нотариальных действий от своего имени, и которая при этом находится вне всякого контроля".

"Вход в профессию, проверка профессиональной деятельности, дисциплинарные производства, освобождение от должности нотариуса - всё в зоне ответственности самого нотариального сообщества", - сказал глава Минюста.

"И это на фоне всем известных уголовных дел в отношении нотариусов и некоторых руководителей нотариальных палат, непрозрачной процедуры конкурсов, использования нотариата в схемах при совершении сомнительных операций, потенциально направленных на легализацию доходов, полученных незаконным путем, и так далее, - добавил он. - Инструментов реагирования на эти факты, кроме уголовного преследования, практически нет".

"В соответствии с Основами законодательства о нотариате контроль за исполнением профессиональных обязанностей государственных нотариусов осуществляет Минюст России, частных - нотариальные палаты. Но у нас сегодня нет ни одного государственного нотариуса, а министерство вправе проверять у частного нотариата только правила делопроизводства", - сказал Чуйченко.

Абсурдным он считает и то, что эти вопросы невозможно решить на уровне подзаконного регулирования - "из 43 полномочий на издание нормативных правовых актов в сфере частного нотариата, 39 находятся в совместной компетенции с Федеральной нотариальной палатой".

По словам главы Минюста, "в это число входят как раз принципиальные вопросы, например, проведения конкурса на замещение вакантных должностей нотариусов".

"Всё, что нотариату кажется некомфортным - просто не согласовывается. Это означает, что приказ не сможет пройти государственную регистрацию и будет нарушена процедура", - сказал Чуйченко.

Он привел в пример невозможность выполнения требования Генпрокуратуры по проектам приказов, в которых выявлены коррупциогенные факторы - "Федеральная нотариальная палата просто не согласовывает подготовленные редакции".

"Сегодняшний подход к установлению нотариальных тарифов тоже себя не оправдывает. Считаем, что итоговые тарифы по всем видам нотариальных действий должны устанавливаться государством, которое делегирует нотариусам право совершения нотариальных действий от имени РФ", - заявил министр.

Константин Чуйченко Минюст Совет Федерации Федеральная нотариальная палата Валентина Матвиенко Генпрокуратура
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