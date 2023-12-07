Силуанов подтвердил внесение в правительство предложений по охлаждению льготной ипотеки

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Министр финансов Антон Силуанов на форуме ВТБ подтвердил, что его ведомство внесло в правительство предложения по изменению условий льготной ипотеки для стабилизации этого сегмента.

"Да, внесли. Вы же видели, что ипотека разогрета, все говорят об этом. Поэтому нужно немного принимать меры по охлаждению, чтобы не было "пузырей". Мы регуляторы этого рынка и должны принимать взвешенные, сбалансированные решения, чтобы рынок развивался, но без резких скачков вверх и вниз. Поэтому то, что мы сейчас предложили - это элементы стабилизации этого рынка, чтобы не было каких-то волатильностей в этом секторе", - сказал он, отвечая на вопрос о том, действительно ли министерство внесло предложения по изменению условий выдачи льготной ипотеки.

Ранее источник в финансово-экономическом блоке правительства сообщил "Интерфаксу", что Минфин подготовил и внес в правительство проект постановления, который повышает адресность льготных программ и снижает риски перегрева на рынке жилищного кредитования.

Правительство в сентябре повысило первоначальный взнос для льготных кредитов с 15% до 20% от цены договора, по которому приобретается жилье. Однако эта мера не привела к существенному замедлению выдач, поскольку льготная ипотека стала еще более привлекательной в условиях удорожания рыночных программ на фоне резко возросшей ключевой ставки.

Так, министерство предлагает снизить максимальный размер кредита в рамках льготных программ для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей с 12 до 6 млн рублей.

А также вновь повысить размер минимального первоначального взноса, теперь уже до 30%, еще раз снизить на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидий, получаемых банками, кредитующими в рамках этих госпрограмм.

Кроме того, министерство предлагает ограничить возможность получения заемщиком нескольких льготных ипотечных кредитов (то есть клиент сможет взять только один льготный кредит и только по одной льготной ипотечной программе).

В числе других предложений, которые призваны повысить адресность льготных программ - введение ограничения по размеру предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщика, который с учетом выдачи ему льготного кредита не должен превышать 50%, а также введение требования к уровню дохода граждан, которым доступны льготные кредиты.